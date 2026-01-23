Beşiktaş, Abraham'ı Aston Villa'ya Gönderiyor - Son Dakika
Beşiktaş, Abraham'ı Aston Villa'ya Gönderiyor

23.01.2026 14:59
Beşiktaş, Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya transfer etmek için son aşamaya geldi.

HENÜZ transfer yapmayan Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ı da gönderiyor.

Abraham için süredir Aston Villa ile görüşme halinde olan siyah beyazlılar 15 milyon Euro ile başlayan pazarlıkları 21 milyon ve genç stoper Yasin Özcan'ın bonservisi seviyelerine kadar çekti. İki kulüp arasında peşinat, ödeme planı gibi konularda son pazarlıkların yapıldığı ve bu transferin bitme aşamasında olduğu öğrenildi. Son anda bir aksilik veya yeni talepler çıkmazsa kısa süre içinde bu transferin resmileşmesi bekleniyor. Abraham imza aşamasına gelinmesi durumunda Göztepe maçında oynamayacak.

Beşiktaş devre arası transfer döneminde Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz, Swensson, Jurasek, Paulista, Mert Günok ve Necip ile yollarını ayırmıştı. Siyah beyazlıların Abraham'ın da gitmesi halinde kadrosu 18 futbolcuya düşecek.

Şu ana kadar sol bek Nuno Tavares ve stoper Emmanuel Agdobu, kaleci Jorgensen için ciddi girişimlerde bulunan Beşiktaş, önümüzdeki hafta imzaları attırmaya başlayabilir. Siyah beyazlılar Abraham'ın yerine de yeni bir santrfor arayışına başlayacak ve en az bir tane de orta saha oyuncusu alarak devre arasını 5 transferle tamamlayacak

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

