Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

2 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları ile pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e gidecek. Beşiktaş kafilesi, buradan kara yoluyla Manisa'ya geçecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor
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