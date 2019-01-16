Beşiktaş, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
2 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları ile pas çalışması yaptı.
Antrenman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde özel uçakla İzmir
'e gidecek. Beşiktaş kafilesi, buradan kara yoluyla Manisa
'ya geçecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:13 Kaynak: AA
Fulham'a Transfer Olan Babel, Beşiktaş'a Veda Mesajı Yayımladı
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta 71 Numaralı Formayı Giyecek
Beşiktaşlı Yönetici Ahmet Kavalcı: Galatasaray Tolgay Arslan İçin Teklifte Bulunmadı
Galatasaray'ın Yeni Transferleri Takımla Çalıştı