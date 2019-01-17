Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

25 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar; istasyon koşuları, pas çalışması ve taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Burak Yılmaz ve Isimat-Mirin kadroda

Siyah-beyazlı takımın Akhisarspor maçı kadrosu belli oldu.

Yeni transferler Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin de kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın Akhisarspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enzo Roco, Nicolas Isimat-Mirin, Domagoj Vida, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.

Akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'i gidecek siyah-beyazlı takım, kara yoluyla Manisa'ya geçecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:10 Kaynak: AA

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor
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