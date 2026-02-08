Beşiktaş, Alanyaspor ile Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını ancak net pozisyonlardan yararlanamadıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezonun en kötü ilk 20 dakikasını oynadıklarını belirten 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Başlangıçta beklemediğimiz şeyler oldu. 2-0 geriye düştük, psikolojiyi ve taraftarı kaybettik. Abandone olduk. 25. dakikadan sonra oyunun kontrolü bize geçti. İlk yarıyı da 2-1 geride kapattık. İkinci yarıda baskı yapmaya çalıştık ancak maalesef kısmet olmadı. 2-0 geriye düşmek kolay değil. Savunmaları aşmakta zorlanıyoruz. Maçı kazanacak pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar kaçırdık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Yeni transferlerin görüntüleri fena değildi. Umarım bundan sonra daha iyi olur." diye konuştu.

Transfer döneminde kadroya önemli oyuncuları kattıklarını anlatan Yalçın, "Ciddi bir değişim yaşanacağını ve sıkıntılı bir süreç olduğunu defalarca dile getirdim. Oyuncuların hepsi takımlarında oynayan önemli oyuncular. Genç oyuncularla takviyeleri uygun bulduk. Bu değişim süreci iyi olacak. İnşa etmeye çalıştığımız bir takım var. Doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncuları defalarca izledik. Umarım onlar için de burası iyi bir yer olur ve başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu'na gösterilen tepkiyle ilgili Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Artık her maçta golden sonra tepkiler oluyor. Ersin genç, altyapıdan yetişmiş, önemli ve iyi kaleci. Maalesef futbol böyledir. Kimi zaman sıkıntı yaşarsınız. Onun güçlü kalmaya ihtiyacı var. Onun için de çok zor. Bu, bir futbolcunun yaşadığı en kötü şey. Bunu kaldırabildiğini düşünüyorum. İkinci yarıda takım iyi oynamaya başlayınca tepki de gitti. Demek ki bu, takımla ilgili bir durum. Bir oyuncunun, hele Ersin gibi bir oyuncun ön plana çıkmasını doğru bulmuyorum."

İkinci yarıda takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunun altını çizen Yalçın, "İkinci yarıda oyun tatmin ediciydi. Oyuncular çok mücadele etti. Performanslarının düştüğünü görmedim. Son anlarda değişiklik yaptık. Bazen erken bazen geç oluyor. Ben takımımın ikinci yarıdaki oyunundan memnunum. Kısmet değilmiş." dedi.

Sergen Yalçın, mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır'ın maçın sonuna 6 dakika eklemesiyle ilgili ise "İkinci golde VAR'da geçen süre 6 dakikaydı. Rakip kaleci 5 kere falan yerden kalkmadı. Sürekli yerdeydi. En az 10-12 dakika beklerken 6 dakika geldi. 6 dakika çok düşük bir süre, oyun çok durdu. Buraya gelenler yerden kalkmıyor. Vakit geçirip puan almaya çalışıyorlar. Biraz daha oyun oynansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Burada top 45-50 dakika oyunda kalıyor. Avrupa'da topun oyunda kalma süresi 70 dakikanın üstüne çıkıyor. O zaman da bu yüzden sakatlıklar oluyor. Oyuncular ondan sonra ciddi sakatlıklar yaşıyor." diyerek konuşmasını tamamladı.