Beşiktaş, Antalya'daki ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Antalya'daki ilk çalışmasını yaptı

6 saat önce

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde başlayan Beşiktaş, kampın ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Antalya'daki ilk çalışmasını yaptı, System.String[]
– Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde başlayan Beşiktaş, kampın ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ve yaklaşık bir saat süren antrenman yüksek tempoda geçti. Toplu olarak verilen geleneksel kamp pozunun ardından takım toplantısı ile başlayan idman; koşu, streching ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 6 minik kaleli tek pas turnuvasına geçildi. Kampın ilk idmanı olmasına rağmen topla yapılan antrenmandaki yüksek tempo dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan antrenmanı Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ da takip etti.

DORUKHAN VE DOUGLAS SAHAYA İNDİ

Süper Lig'inde 7'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak ameliyat olan Dorukhan Toköz, rehabilitasyon sürecini Antalya kampında yapıyor. Önce salonda kuvvet çalışmaları yapan Dorukhan, ardından sahaya inerek yürüyüş ve hafif tempolu koşu idmanı yaptı. Yine uzun süredir sakat olan Douglas da, Roco ve Burak Yılmaz ile beraber takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam etti.

Siyah-beyazlı ekibin kampında Karius ve Vida haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Bu futbolculardan Vida bu gece, Karius ise yarın kampa katılacak.

Beşiktaş, Belek kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

Haber Kodu: 200103197


- Antalya
Beşiktaş, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:24 Kaynak: DHA
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