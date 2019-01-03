Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Antalya'ya Hareket Etti

Beşiktaş, Antalya'ya Hareket Etti

7 dakika önce

Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya gitti.

Beşiktaş, Antalya'ya Hareket Etti, System.String[]


Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya gitti. BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da kafilede yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip, 14 Ocak Pazartesi gününe kadar Antalya'da hazırlık kampını gerçekleştirecek. Çalışmalarına bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak olan Beşiktaş, kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.

Takımın kamp kadrosuna şu futbolcular dahil edildi:

Adem Ljajic,Adriano Correia, Alpay Çelebi, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ege Atlam, Enzo Roco, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Fatih Değirmenci, Gary Medel, Gökhan Gönül, Güven Yalçın, Hüseyin Seylığlı, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Loris Kariusü, Marlon Bülent Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Rıdvan Yılmaz, Ryan Babel, Utku Yuvakuran.

Siyah-beyazlıların devre arası hazırlık kampı maç programı ise şöyle:

8 Ocak Salı: Beşiktaş – Helmond Sport (Gloria Sports Arena) (16.00)

11 Ocak Cuma: Beşiktaş - Greuther Fürth (Gloria Sports Arena) (17.00)

14 Ocak Pazartesi: Beşiktaş – Dinamo Zagreb (Gloria Sports Arena) (17.00) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:51 Kaynak: DHA

Spor
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