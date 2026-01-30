Beşiktaş, İtalyan ekibi Torino'dan Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin sezon sonuna kadar kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.
Asllani, bu sezon kiralık görev yaptığı Torino'da 16 maça çıktı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Asllani'yi Kiraladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?