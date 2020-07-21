Beşiktaş Aygaz'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ömer Ozan Arifoğlu, Ramazan Döne, Taner Günay, Burak Turan, Austris Tuminskis ve Josip Buljubasic, Acıbadem Taksim Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan hentbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.