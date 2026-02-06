Beşiktaş Başkanı Adalı Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Beşiktaş Başkanı Adalı Depremzedeleri Ziyaret Etti

Beşiktaş Başkanı Adalı Depremzedeleri Ziyaret Etti
06.02.2026 17:16
Serdal Adalı, Hatay'daki konteyner kentte depremzedeleri ziyaret edip hediyeler dağıttı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Hatay'ın Defne İlçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

Çekmece Mahallesi'ndeki 23 Temmuz Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Adalı, depremzedelere hediye dağıttı.

Adalı, gazetecilere, takımlarının taraftar grubu "Çarşı"nın her yıl depremin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl gruba eşlik etmeye karar verdiğini belirten Adalı, "Kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah en kısa zamanda normal hayata dönüyoruz. Geçen yıldan beri çok büyük iyileşme ve güzelleşme var. Şehir, yavaş yavaş şehir olmaya başlamış. Allah inşallah böyle acı bir daha yaşatmaz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Serdal Adalı, Beşiktaş, Hatay, Spor

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Adalı Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Adalı Depremzedeleri Ziyaret Etti
