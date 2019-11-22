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Beşiktaş Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü halka tanıtacak

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenecek etkinliklerle halka tanıtacak.

Beşiktaş Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü halka tanıtacak, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenecek etkinliklerle halka tanıtacak.


Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın teklifi ile Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda kurulması kararı alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde halka tanıtılacak. Beşiktaş Belediyesi de bu güne özel iki farklı organizasyon düzenleyecek. Belediye binasında ilk olarak faaliyetlerine başlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tanıtımı kapsamında bir etkinlik gerçekleştirilecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı organizasyon kapsamında ünlü Piyanist Ezgi Serim eşsiz eserlerini bu özel günde sergileyecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Beşiktaş'a neler kazandırılacağı hep birlikte konuşularak müdürlüğün faaliyetleri paylaşılacak. Akşam ise saatler 20.00'ı gösterdiğinde Akatlar Kültür Merkezi'nde Boğaziçi Gösteri ve Sanatlar Topluluğu tarafından sahnelenecek "Bir Kadın Uyanıyor" isimli tiyatro oyununun gösterimi gerçekleştirilecek. Oyunun gelirleri ise Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlanacak. - İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
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