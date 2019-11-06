Beşiktaş, Braga maçı için Portekiz'e hareket etti

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Portekiz'e hareket etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisine ayrılan özel bir uçakla Portekiz'in Porto şehrine hareket eden siyah-beyazlılar, Porto'dan karayolu ile Braga'ya geçecek. Beşiktaş'ın kafilesinde Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül yer almadı. Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik maç kadrosu şu şekilde:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Beşiktaş kafilesinin görüntüleri