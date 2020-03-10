Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını basına kapalı olarak sürdürdü.

Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını basına kapalı olarak sürdürdü.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, dün başladığı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışmaya soğuk algınlığı devam eden ve dinlendirilen Caner Erkin katılmadı. Dorukhan Toköz ise bireysel çalışmalarına devam etti. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapan futbolcular ardından yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının hazıklıklarına yarın sabah 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Galatasaray, Beşiktaş, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın yardım kampanyası, 19 Mart'ta başlayacak
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor

Son Dakika Haberleri
19:57 İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)
19:57 BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
19:55 - Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı
19:40 Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu
19:39 ÇANAKKALE Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:58:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]