Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinin Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinin Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinin Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından siyah-beyazlılar pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Japon Eğitim ve Kültür Derneği'ne bağlı İstanbul Japon Okulu'nun öğrencileri de Beşiktaş antrenmanını izledi. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, idman sonrasında konuklarıyla bir araya gelerek imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:01 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
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