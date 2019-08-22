Beşiktaş, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer etti
1 saat önce
Beşiktaş, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer etti
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.
24 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu İngiliz Tottenham takımında top koşturdu. 2016 yılında Tottenham'a 11 milyon sterlin karşılığında transfer olan N'Koudou, daha önce Marsilya ve Nantes takımlarında top koşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:45
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