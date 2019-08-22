Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer etti
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Beşiktaş, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer etti

1 saat önce

Beşiktaş, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer etti

Beşiktaş, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer etti, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.


24 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu İngiliz Tottenham takımında top koşturdu. 2016 yılında Tottenham'a 11 milyon sterlin karşılığında transfer olan N'Koudou, daha önce Marsilya ve Nantes takımlarında top koşturdu.

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Beşiktaş Spor Kulübü, Tottenham, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:45 
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