Beşiktaş, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer etti

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer ettiğini açıkladı.



24 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu İngiliz Tottenham takımında top koşturdu. 2016 yılında Tottenham'a 11 milyon sterlin karşılığında transfer olan N'Koudou, daha önce Marsilya ve Nantes takımlarında top koşturdu.