Beşiktaş GAİN İtalya'da

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle karşılaşacak.
Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlı takım, zirvede zyer alıyor.
Dolomiti Energia ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
Beşiktaş GAİN'in İtalyan ekibine mağlubiyeti yok
Beşiktaş GAİN, bu organizasyonda 3 kez karşılaştığı Dolomiti Energia'ya karşı hiç yenilmedi.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 3 maçta rakibini 83-68, 79-75 ve 97-83'lük skorlarla mağlup etti.
