Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, sahada bireysel programını sürdürdü.

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban da izledi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

(İHA)

Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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