Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Transfer, Oyuncu İzleme ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, genç oyuncuları Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Transfer, Oyuncu İzleme ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, genç oyuncuları Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın siyah-beyazlı kulübü takip eden gazeteciler için düzenlediği kahvaltıya katılan Torunoğulları, sezon başından beri takımda yer alan Bosna Hersekli futbolcunun önceki yönetim döneminde yapılan sözleşmesinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Hasic ile görüştüklerini belirten Torunoğulları, "2 milyon avro imza parası üzerinden sözleşme yapılmış. Biz oyuncunun oynamasını istiyoruz ama rakamın daha aşağı çekilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdal Torunoğulları, kadrolarında 13 yabancı futbolcunun bulunduğunu, kalan 1 kişilik kontenjanı santrfordan yana kullanmak istediklerini kaydetti.

Beşiktaş Spor Kulübü, Erdal Torunoğulları, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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