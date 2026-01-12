Beşiktaş, GençLig Projesine Destek Veriyor

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Yeni neslin spora ulaşması için verilen bütün mücadelelere sonuna kadar destek veriyoruz" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Bu yıl Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Beşiktaş Kulübü'nü temsilen Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban ve futbolcular Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu katılım sağladı.

Hakan Daltaban: "Filistin kanayan yaramız"

Lansmanda konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Filistin'e dikkat çekerek, "Filistin kanayan yaramız. Bu konu adına verilen bütün mücadelenin yanındayız. Ayrıca burada bir özellikle gençlerin spora alıştırılması üzerine bir organizasyon var. Çok anlamlı ve değerli. Gençlerimizi, sporun barış ve birleştirici ruhuna çekiyor olmamız lazım. Yeni nesillerde sporsuz bir hayatın olmadığını biliyoruz. Yarın öbür gün gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için yapılan her türlü organizasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Biz de Beşiktaş Kulübü olarak altyapıya çok önem veren gençlerin spora yatkınlığına önem veren bir kulübüz. Büyük bir camiayız. Bu anlamda özellikle yeni nesilin spora ulaşması için verilen bütün mücadelelere sonuna kadar destek veriyoruz, veririz. Burada da çok değerli iki tane genç kardeşimiz var. Onlar da özellikle yeni nesil gençlerimize çok önemli örnek. Yeni nesile bazı önerilerim olacak. Lütfen amatör ruhu, sporun birleştirici ve kardeşlik havasını unutmasınlar. Çok erken profesyonel olmaya çalışmasınlar. İyi bir kariyerin amatör ruhtan ve çok çalışmaktan geçtiğinin bilincinde olsunlar. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kaptanlarından Orkun Kökçü ise şunları söyledi:

"Tabii genç yaşta keyif almak, öğrenmek yani sporla vakit geçirmek çok iyidir. Avrupa'da ben böyle büyüdüm. Dışarıda top oynayarak büyüdüm. Yani o da futboluma da yansıdı. Yeteneğini de değiştirebiliyorsun veya böyle bir etkinlikte. Yani çok güzel bir etkinlik bence."

Emirhan Topçu: "Zeki, çevik ve ahlaklı olunması gerekiyor"

Beşiktaşlı savunma oyuncusu Emirhan Topçu da, "Öncelikle ilk başta kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü sporcu olabilmek için hani laf vardır. Zeki, çevik ve ahlaklı olunması gerekiyor. Bütün kötü alışkanlıkları bırakıp sadece kafayı spora vermeleri lazım. Kardeşim Avrupa'dan yani bir örnek verdi. Ben Anadolu'dan çıktım. Yüzde 100'ünü spora versinler" dedi. - İSTANBUL