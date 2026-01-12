Beşiktaş, GençLig Projesine Destek Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, GençLig Projesine Destek Veriyor

Beşiktaş, GençLig Projesine Destek Veriyor
12.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Daltaban, gençlerin spora ulaşımına destek verdiklerini vurguladı ve Filistin'e dikkat çekti.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Yeni neslin spora ulaşması için verilen bütün mücadelelere sonuna kadar destek veriyoruz" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Bu yıl Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Beşiktaş Kulübü'nü temsilen Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban ve futbolcular Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu katılım sağladı.

Hakan Daltaban: "Filistin kanayan yaramız"

Lansmanda konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Filistin'e dikkat çekerek, "Filistin kanayan yaramız. Bu konu adına verilen bütün mücadelenin yanındayız. Ayrıca burada bir özellikle gençlerin spora alıştırılması üzerine bir organizasyon var. Çok anlamlı ve değerli. Gençlerimizi, sporun barış ve birleştirici ruhuna çekiyor olmamız lazım. Yeni nesillerde sporsuz bir hayatın olmadığını biliyoruz. Yarın öbür gün gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için yapılan her türlü organizasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Biz de Beşiktaş Kulübü olarak altyapıya çok önem veren gençlerin spora yatkınlığına önem veren bir kulübüz. Büyük bir camiayız. Bu anlamda özellikle yeni nesilin spora ulaşması için verilen bütün mücadelelere sonuna kadar destek veriyoruz, veririz. Burada da çok değerli iki tane genç kardeşimiz var. Onlar da özellikle yeni nesil gençlerimize çok önemli örnek. Yeni nesile bazı önerilerim olacak. Lütfen amatör ruhu, sporun birleştirici ve kardeşlik havasını unutmasınlar. Çok erken profesyonel olmaya çalışmasınlar. İyi bir kariyerin amatör ruhtan ve çok çalışmaktan geçtiğinin bilincinde olsunlar. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın kaptanlarından Orkun Kökçü ise şunları söyledi:

"Tabii genç yaşta keyif almak, öğrenmek yani sporla vakit geçirmek çok iyidir. Avrupa'da ben böyle büyüdüm. Dışarıda top oynayarak büyüdüm. Yani o da futboluma da yansıdı. Yeteneğini de değiştirebiliyorsun veya böyle bir etkinlikte. Yani çok güzel bir etkinlik bence."

Emirhan Topçu: "Zeki, çevik ve ahlaklı olunması gerekiyor"

Beşiktaşlı savunma oyuncusu Emirhan Topçu da, "Öncelikle ilk başta kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü sporcu olabilmek için hani laf vardır. Zeki, çevik ve ahlaklı olunması gerekiyor. Bütün kötü alışkanlıkları bırakıp sadece kafayı spora vermeleri lazım. Kardeşim Avrupa'dan yani bir örnek verdi. Ben Anadolu'dan çıktım. Yüzde 100'ünü spora versinler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Filistin, Beşiktaş, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, GençLig Projesine Destek Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü

19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:08:08. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, GençLig Projesine Destek Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.