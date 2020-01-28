Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

12 dakika önce

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kural hatası yapıldığı iddiası nedeniyle Beşiktaş Kulübü, müsabakanın tekrar oynanması için federasyona başvuruda bulundu.

Göztepe ile hafta sonunda İzmir'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

KURAL HATASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu.

Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurdu
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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:51 
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