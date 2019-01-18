Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, İkinci Yarıya 3 Puanla Başladı

Beşiktaş, İkinci Yarıya 3 Puanla Başladı

12 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci devreye galibiyetle başladıSpor Toto Akhisar Stadı'nda konuk olduğu Akhisarspor karşısında 3-0'lık üstünlük yakalayan siyah-beyazlı ekip, Sokol Cikalleshi'nin golüne rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, İkinci Yarıya 3 Puanla Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci devreye galibiyetle başladı

Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk olduğu Akhisarspor karşısında 3-0'lık üstünlük yakalayan siyah-beyazlı ekip, Sokol Cikalleshi'nin golüne rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı.

Dorukhan Toköz'ün ilk golü

Süper Lig'de üst üste 6. kez ilk 11'de sahaya çıkan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza attı.

Genç oyuncu, son golünü geçen sezon Eskişehirspor formasıyla 11 Şubat 2018'de Giresunspor'a karşı kaydetmişti.

Dorukhan Toköz'ün ligin ilk yarısının son 2 haftasında Trabzonspor ve Kasımpaşa ile yapılan maçlarda filelere giden iki topu, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edilmişti.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından bu sezon ligde 2. golüne imza attı.

Oyuna sonradan giren Cyle Larin ise bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Bu arada, Beşiktaş'ta bu sezon 4. sarı kartını gören Domagoj Vida, cezalı duruma düştü.

Burak Yılmaz'a protesto

Beşiktaş'ın 45+1. dakikada Burak Yılmaz ile kaçırdığı gol pozisyonu sonrasında bazı taraftarlar "Hırsız Burak" şeklinde tezahürat yaparken, bir grup taraftar da tezahüratı susturmaya çalıştı.

Müsabakada 64. dakikada yerini Cyle Larin'e bırakan Burak Yılmaz oyundan çıktıktan sonra Beşiktaşlı taraftarlar, "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Akhisar, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor, Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı Oyuncu Bulundurduğu İçin Kural Hatası Yaptı Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel: Beşiktaş İtiraz Ederse Hükmen Mağlup Sayılacağız

Loris Karius'tan Nicolas Isimat Mirin'e Övgü: Beşiktaş'a Katkı Sağlayacak Bir Kaliteye Sahip Galatasaray, Emre Çolak'ın Transfer Edileceği İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 23:18:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, İkinci Yarıya 3 Puanla Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]