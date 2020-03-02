Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri: Beşiktaş'a aşık olduğumu herkes biliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri: Beşiktaş'a aşık olduğumu herkes biliyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri: Beşiktaş'a aşık olduğumu herkes biliyor

24 dakika önce

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabricio Agusto Ramirez, "Orada herkes Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham'ın elinde" dedi.

Futbol kariyerine İspanya'nın Mallorca takımında devam eden Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, geleceğiyle ilgili Ajansspor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.Fabri, "Orada herkes Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham'ın elinde... Şu anda yapmam gereken, Mallorca'yı bulunduğu yerden daha yukarı taşımak" ifadelerini kullandı.

BU SEZON SADECE 4 MAÇTA OYNADI

Mallorca'da bu sezon 4 maçta 360 dakika süre alan Fabri, Beşiktaş'ta ilk sezonunda 44, ikinci sezonunda ise 43 maça çıkmıştı.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri: Beşiktaş'a aşık olduğumu herkes biliyor
Beşiktaş, Fulham, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tyler Boyd: Beşiktaş'ta kalıp katkı sağlama hayalimi gerçekleştirmek istiyorum
Boateng'ten itiraf: Beşiktaş ile 2 yıldır görüşüyordum Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı Cagliari, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:05:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri: Beşiktaş'a aşık olduğumu herkes biliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]