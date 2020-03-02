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Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri: Beşiktaş'a aşık olduğumu herkes biliyor
24 dakika önce
Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabricio Agusto Ramirez, "Orada herkes Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham'ın elinde" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:40
Futbol kariyerine İspanya'nın Mallorca takımında devam eden Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, geleceğiyle ilgili Ajansspor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.Fabri, "Orada herkes Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham'ın elinde... Şu anda yapmam gereken, Mallorca'yı bulunduğu yerden daha yukarı taşımak" ifadelerini kullandı.
BU SEZON SADECE 4 MAÇTA OYNADI
Mallorca'da bu sezon 4 maçta 360 dakika süre alan Fabri, Beşiktaş'ta ilk sezonunda 44, ikinci sezonunda ise 43 maça çıkmıştı.
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