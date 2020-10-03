Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın yarın evinde oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının 21 kişilik kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu, System.String[]

Beşiktaş'ın yarın evinde oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının 21 kişilik kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 16.00'da Vodafone Park'ta Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı kadrosuna şu 21 futbolcuyu dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar."

(İHA)

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig, Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor

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