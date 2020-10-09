Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, dar alanda top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi.

Bu arada antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.Siyah-beyazlılar, saat 17: 00'de günün ikinci çalışmasını gerçekleştirecek.