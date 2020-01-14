Beşiktaş'ın kupa maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın kupa maçı kadrosu açıklandı

6 saat önce

Beşiktaş'ın yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın kupa maçı kadrosu açıklandı, System.String[]

Beşiktaş'ın yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın saat 18.30'da deplasmanda TFF 1'inci Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın bu maçtaki kadrosu açıklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından 19 futbolcunun dahil edildiği kadro şöyle: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.


Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:53 Kaynak: DHA
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