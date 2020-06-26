Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan zorunlu değişiklikler

Dorukhan Toköz 9 ay sonra kadroda

Sarı kart sınırında 6 futbolcu

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Süper Lig'de 29'uncu haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21: 00'de başlayan karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Kamil Çetin üstleniyor.

Siyah beyazlı takımda düne kadar her şey yolunda giderken sakatlık ve Covid-19 haberleri tüm moralleri alt üst etti. Önce Lens ve Ljajic'in sakatlandığının açıklanmasından sonra, akşam saatlerinde 2 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması, takımdaki olumlu havayı bir anda tersine çevirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Denizlispor maçının kadrosunda Vida haricinde bir değişiklik yapmayı düşünmezken gelen sakatlık ve Covid-19 haberlerinden sonra maç kadrosunda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

Kaleyi yine Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, defansta Gökhan Gönül , Vida, Ruiz ve Rıdvan dörtlüsüne yer verdi. Orta sahada Elneny-Atiba ikilisini değiştirmeyen tecrübeli teknik adam, hücum hattında sakatlanan Ljajic'in yerine Diaby'i yazarken, yine sakat olduğu açıklanan ancak dün akşam idmanında yer alan Lens'in 'oynayabilirim' demesiyle sağ kanadı Hollandalı oyuncuya teslim etti. Sol kanatta ise N'Koudou ve santrforda da Burak Yılmaz , Sergen Yalçın'ın 11'ini tamamladı.

DORUKHAN TOKÖZ 9 AY SONRA KADRODA

Beşiktaş için sakatlık ve Covid-19 haberlerinin morali bozduğu ortamda Dorukhan Toköz'ün kadroya girmesi bir nebze moral yükseltti. 6 Ekim 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Dorukhan, 9 ay sonra maç kadrosuna girdi. Yaklaşık bir aydır takım idmanlarında yer alan Dorukhan, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından moral bulması için Konyaspor maçının kadrosuna alındı.

ATİBA HUTCHİNSON'UN 200'ÜNCÜ LİG MAÇI

Beşiktaş'a 7 yıl önce transfer olan Atiba Hutchinson Konyaspor karşısında 200'üncü lig maçına çıkarak 2'nci kez dalya yaptı. 2013-2014 sezonunda PSV Eindhoven takımından bedelsiz olarak transfer edilen Kanadalı oyuncu, Beşiktaş ile lig, Avrupa ve kupada 248 maça çıkarak 17 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

Atiba Hutchinson kendisi için hazırlanan plaketi, teknik direktör Sergen Yalçın'dan alacaktı. Ancak TFF yetkililerinin bu durum daha önceden bildirilmediği için izin vermemesi üzerine hazırlanan platformdan plaketi kendisi aldı.

SARI KART SINIRINDA 6 FUTBOLCU

Beşiktaş'ın Konyaspor maçının kadrosunda sarı kart ceza sınırında olan 6 futbolcu bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner ve Boyd 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunurken bu futbolculardan Elneny, Atiba, Lens ve N'Koudou karşılaşmaya 11'de başladı. Siyah-beyazlılarda ayrıca maç kadrosuna yer almayan Umut Nayır da 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.