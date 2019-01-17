Son Dakika Haberleri: Beşiktaş İzmir'e Geldi

Beşiktaş İzmir'e Geldi

38 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla İzmir'e geldi.

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Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda siyah-beyazlı takımı taraftarlar yalnız bırakmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'e ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar alanı, "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla inletti. Beşiktaş kafilesi karayoluyla kamp yapacağı Manisa'ya hareket etti.

Beşiktaş kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enzo Roco, Nicolas Isimat Mirin, Domagoj Vida, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taraftarlardan görüntü

Futbolcuların alandan çıkışı

Teknik direktör Şenol Güneş'in görüntüleri

Takım otobüsünün hareket anı

Haber: Mustafa KÖPRÜLÜ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:37 Kaynak: DHA

Şenol Güneş, İzmir, Beşiktaş, Spor
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