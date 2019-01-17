Beşiktaş İzmir'e Geldi
38 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla İzmir'e geldi.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak Beşiktaş
, özel uçakla İzmir
'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı
'nda siyah-beyazlı takımı taraftarlar yalnız bırakmadı. Teknik direktör Şenol Güneş
'e ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar alanı, "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla inletti. Beşiktaş kafilesi karayoluyla kamp yapacağı Manisa
'ya hareket etti.
Beşiktaş kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül
, Caner Erkin
, Enzo Roco
, Nicolas Isimat Mirin, Domagoj Vida
, Gary Medel
, Atiba Hutchinson
, Necip Uysal
, Dorukhan Toköz
, Adem Ljajic
, Oğuzhan Özyakup
, Ricardo Quaresma
, Jeremain Lens, Burak Yılmaz
, Cyle Larin, Mustafa Pektemek
, Güven Yalçın.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Taraftarlardan görüntü
Futbolcuların alandan çıkışı
Teknik direktör Şenol Güneş'in görüntüleri
Takım otobüsünün hareket anı
Haber: Mustafa KÖPRÜLÜ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, -
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:37 Kaynak: DHA
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı
Muhayer Oktay İmzayı Attı
Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'e Beşiktaş Forması Hediye Etti
Akhisarspor'dan 3 Transfer Birden