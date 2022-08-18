Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fatih Okan Kodak , Burak Otcuoğlu ve Uğurcan Bilge'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuklu bulunan Kadir Yasak, Ali Yasak , Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Kerem Öztürk, Gökhan Karakan ve Abdülkadir Kara'nın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin 10'u tutuklu toplam 20 sanıklı davanın ilk duruşmasının üçüncü oturumu, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuklu 10 sanık getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun da katıldığı duruşmada tutuksuz sanıkların bir kısmı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kaynak: ANKA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

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