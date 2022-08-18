Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi

18.08.2022 20:25
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında, tutuklu 10 sanıktan 3’ünün tahliyesine karar verildi. Dava, 7 Kasım 2022 tarihine ertelendi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında, tutuklu 10 sanıktan 3'ünün tahliyesine karar verildi. Dava, 7 Kasım 2022 tarihine ertelendi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin 10'u tutuklu toplam 20 sanıklı davanın ilk duruşmasının üçüncü oturumu, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuklu 10 sanık getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun da katıldığı duruşmada tutuksuz sanıkların bir kısmı ve taraf avukatları hazır bulundu.

SAVCI TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Mahkemede beyanları sorulan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar ise haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi. Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

3 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fatih Okan Kodak, Burak Otcuoğlu ve Uğurcan Bilge'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuklu bulunan Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Kerem Öztürk, Gökhan Karakan ve Abdülkadir Kara'nın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

ADLİ KONTROL KARARLARI KALDIRILDI

Mahkeme ayrıca, tutuksuz sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek davayı 7 Kasım 2022 tarihine erteledi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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