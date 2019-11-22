Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kafilesi yarınki Süper Lig maçı için Konya'da
Son Dakika Spor Beşiktaş kafilesi yarınki Süper Lig maçı için Konya'da - Son Dakika Spor

Beşiktaş kafilesi yarınki Süper Lig maçı için Konya'da

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi yarınki Süper Lig maçı için Konya'da, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, Konya Havalimanı'nda yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verdiği teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kafile, takım otobüsüyle havalimanından kentte konaklayacağı otele hareket etti.

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın 41 maçlık serisi son buldu
Medipol Başakşehir ligde maç fazlasıyla lider Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti! Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 00:27:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kafilesi yarınki Süper Lig maçı için Konya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]