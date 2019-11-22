Son Dakika › Spor › Beşiktaş kafilesi yarınki Süper Lig maçı için Konya'da - Son Dakika Spor
Beşiktaş kafilesi yarınki Süper Lig maçı için Konya'da
6 saat önce
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:20 Kaynak: AA
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafileyi, Konya Havalimanı'nda yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu karşıladı.
Taraftarlar, çiçek verdiği teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kafile, takım otobüsüyle havalimanından kentte konaklayacağı otele hareket etti.
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray'ın 41 maçlık serisi son buldu Medipol Başakşehir ligde maç fazlasıyla lider Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti! Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!