Beşiktaş, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çift kale çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL