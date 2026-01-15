Beşiktaş, Keçiörengücü'nü 3-0 Aştı - Son Dakika
Beşiktaş, Keçiörengücü'nü 3-0 Aştı

Beşiktaş, Keçiörengücü\'nü 3-0 Aştı
15.01.2026 22:41
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0'lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ taraftan Taylan'ın ortasında kale önünde kafayla vuruşunu yapan El Bilal Toure meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

65. dakikada sağ taraftan Taylan'ın pasında Cerny, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Emre meşin yuvarlağı kontrol etti.

72. dakikada Fernandes'in ara pasında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Orkun'un ara pasında Jota ceza sahası sol tarafından çizgiye inip pasını kale önündeki Cerny'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

87. dakikada Salih'in sol taraftan uzak direğe ortasında Kartal Kayra, voleyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Stat: Tüpraş

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Murat Altan, Ali Alp

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Salih Uçan dk. 78), Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica (Jota Silva dk. 66), Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 78), El Bilal Toure (Ahmet Sami Bircan dk. 84), Tammy Abraham (Orkun Kökçü dk. 67)

Yedekler: Emre Bilgin, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Ali Pağda

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç (Hüseyin Bulut dk. 67), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Süleyman Luş, Erkam Develi (İbrahim Akdağ dk. 67), İshak Karaoğul (Alper Duman dk. 85), Tahsin Özler (Odise Roshi dk. 67), Halil Can Ayan, Junior Fernandes (Okwuchukwu Ezeh dk. 81), Ousmane Diaby

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Ali Dere, Mexer, Mame Diouf

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Tammy Abraham (dk. 15), El Bilal Toure (dk. 55), Kartal Kayra Yılmaz (dk. 87) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Erkam Develi, Odise Roshi (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Keçiörengücü'nü 3-0 Aştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş, Keçiörengücü'nü 3-0 Aştı - Son Dakika
