Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı

6 saat önce

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı, System.String[]

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin- Prince Boateng'i kadrosuna kattı.


Transferde bitime dakikalar kala Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i renklerine kattı. İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan Boateng, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.


Siyah-beyazlı kulüp, orta saha mevkisinde oynayan 32 yaşındaki oyuncuyu Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. - İSTANBUL

Kevin Prince Boateng, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:46 Kaynak: İHA
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