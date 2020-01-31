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Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı
6 saat önce
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:46 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin- Prince Boateng'i kadrosuna kattı.
Transferde bitime dakikalar kala Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i renklerine kattı. İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan Boateng, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.
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