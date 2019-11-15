Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcıları yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışma olarak gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, pas çalışması, 5'e 2 çalışma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli futbolcular dışında tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Atiba Hutchinson, hasta olan Caner Erkin, izinli olan Burak Yılmaz ve Domagoj Vida katılmazken özel bir etkinlikte bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:49 Kaynak: DHA
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