Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
1 saat önce
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oylamadan galip çıkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34'üncü başkanı seçildi
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oylamadan galip çıkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34'üncü başkanı seçildi.
Başkanlığa 2012 yılında gelen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda, Beşiktaş'ın başkanlığı için Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay yarıştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:00
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yı devre arasına kadar göndermeyeceğiz Trump'tan ateşkes açıklaması: Petrolü güvenceye aldık, askerleri eve getiriyoruz ABD-YPG ilişkisi bir kez daha gün yüzüne çıktı: ABD askerleri YPG armasıyla poz verdi