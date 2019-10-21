Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Son Dakika Dünya Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

1 saat önce

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oylamadan galip çıkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34'üncü başkanı seçildi

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oylamadan galip çıkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34'üncü başkanı seçildi.


Başkanlığa 2012 yılında gelen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda, Beşiktaş'ın başkanlığı için Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay yarıştı.

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Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Fikret Orman, Beşiktaş, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:00 
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