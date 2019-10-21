Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Başkanlığa 2012 yılında gelen Fikret Orman 'ın görevi bırakma kararının ardından düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda, Beşiktaş'ın başkanlığı için Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay yarıştı.

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