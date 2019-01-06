Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Mirin'i Açıkladı

Beşiktaş Mirin'i Açıkladı

12 dakika önce

Beşiktaş, Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Fransız stoper Nicolas Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Mirin'i Açıkladı, System.String[]
Beşiktaş, Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Fransız stoper Nicolas Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş ikinci yarı hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Fransız futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'i renklerine bağladı. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki savunma oyuncusunun takıma katıldığı belirtilirken, "Futbol takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

PSV'de bu sezon 6 resmi mücadelede forma giyen Fransız futbolcu, 1 de gol kaydetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

Hollanda, Eindhoven, Beşiktaş, Spor
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