Beşiktaş Sertaç Şanlı ile Anlaştı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçmiş dönemde de siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2016-2017 ile 2017-2018 sezonlarında siyah-beyaz formamızla mücadele eden ve 2016-2017 sezonunda final serisi oynayan takımımızın önemli parçalarından biri olan Sertaç Şanlı, kariyeri boyunca Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basket, Muratbey Uşak, Trabzonspor, A. Efes, Barcelona ve Fenerbahçe Beko takımlarında görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, son olarak EuroLeague ekiplerinden Dubai Basketball forması giydi. Sertaç Şanlı, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş formasıyla EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Sertaç Şanlı'ya Beşiktaş Ailesi'ne yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL