Beşiktaş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü ilçenin her yerinde coşkuyla kutlayacak. Led araçlarda milli mücadele ruhunu yansıtan marşlar çalınarak, Beşiktaş'ın mahallelerinde gün boyu dolaşılacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da etkinliklere katılarak komşularıyla beraber Zafer Bayramı'nı kutlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı Beşiktaş'ta coşkuyla kutlanacak. Pandemi nedeniyle kutlamalar sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ın bütün sokak ve caddeleri led araçlarıyla Atatürk'ün sevdiği ve aynı zamanda Milli Mücadele ruhunu yansıtan marşlar eşliğinde 29 Ağustos Cumartesi sabahından itibaren gün boyu dolaşılacak.Pazar Günü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle Kaymakamlık tarafından Beşiktaş Anadolu Lisesi Bahçesi'nde resmi tören düzenlenecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ilçe protokolünün katılacağı tören sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Barbaros Meydanı'nda 'Zafer Yolu' adlı resim sergisi ziyaret edilecek. Yine gün içerisinde sabah saatlerinde başlayarak Led araçlarıyla Beşiktaş'ın bütün sokak ve caddeleri marşlar eşliğinde dolaşılacak. Akşam saatlerinde ise saat 21.00'de Etiler Sanatçılar Park'ında gazeteci, yazar ve tiyatro sanatçısı Metin Uca'nın sahnelediği "Dilinizi Eşek Arısı Soksun" tek kişilik gösterisi izleyiciyle buluşacak.