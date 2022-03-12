Beşiktaş'ta araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta araçlar yolda kaldı

12.03.2022 22:15

İSTANBUL'da akşam saatlerinde bastıran kar yağışı, tipiyle birlikte etkili olunca sürücülere zor anlar yaşattı.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde bastıran kar yağışı, tipiyle birlikte etkili olunca sürücülere zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığının düşmesiyle yollar kısa sürede buz tutarken Beşiktaş'ta çok sayıda araç yolda kaldı. Yolcular araçları iteleyerek çıkarmaya çalıştı.

İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saat 18.00 sıralarında tipiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın artması ve hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yollar buz tuttu. Beşiktaş Balmumcu'da seyir halindeki çok sayıda araç, buz tutan yollarda kaldı.  Bazı vatandaşlar ise araçları iterek, sürücülere yardımcı olmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını hızlandırdı.


Beşiktaş'ta araçlar yolda kaldı
Beşiktaş'ta araçlar yolda kaldı
Beşiktaş'ta araçlar yolda kaldı
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Beşiktaş, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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