Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları - Son Dakika

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları ile devam eden idman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.