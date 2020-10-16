Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları - Son Dakika

Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları
16.10.2020 19:35
Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları ile devam eden idman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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