Son dakika haber: Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na koronavirüs engeli
04.11.2020 18:59
Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, bazı kulüp personelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması nedeniyle ertelendi.
Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, bazı kulüp personelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması nedeniyle ertelendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirmeyi planladığı 2020 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, kulüp personelimize rutin olarak yapılan Kovid-19 PCR testlerinde pozitif vakalara rastlanılması sebebiyle alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
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