Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta gazişehir gaziantep fk maçı hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş'ta gazişehir gaziantep fk maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Dorukhan Toköz idmana katılmadıBeşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta gazişehir gaziantep fk maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Dorukhan Toköz idmana katılmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana özel program uygulanan Burak Yılmaz, salonda çalışan Oğuzhan Özyakup ile arka adalesinde sorun bulunan Dorukhan Toköz katılmadı. Tyler Boyd dışında bütün milli oyuncular takıma dönerken Adem Ljajic rejenerasyon amaçlı koşu çalışması yaptı.
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Gaziantep'e gidecek.


Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
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