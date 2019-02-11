Beşiktaş'ta Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga; 1 Yaralı
53 dakika önce
Beşiktaş'ta bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu.
Beşiktaş
'ta bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden mermi sonucu yaralandı.
Olay, saat 04: 00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy
Mahallesi Muallim Naci Caddesi
üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan gece kulübü önünde henüz belirlenmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden mermi sonucu yaralandı. Yaralanan şahıs araçla Şişli
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri gece kulübü önünde inceleme yapmasının ardından boş mermi kovanlarını topladı. Polis
, kavga sonrası olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 05:59 Kaynak: İHA
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