Beşiktaş'ta Georges Nkoudou kadrodan çıkarıldı

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Futbol Takımımızın 1 Eylül 2020 tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol biseps femoris adalesinde ikinci derece strain tespit edilerek tedavi edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, takımımızın 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmamıştır" denildi.

Beşiktaş , Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges Kevin Nkoudou sakatlığından dolayı Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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