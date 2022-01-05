Üye Girişi
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

05.01.2022 09:28

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye hafif ticari araç çarptı.

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM-Levent ayrımında uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Levent ayrımında saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kişi ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu –Levent ayrımında uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan hafif ticari araç sürücüsü Onur Kartal gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


- İstanbul
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Tragger, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika


Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Babadan oğluna döner arası uyuşturucu Babadan oğluna döner arası uyuşturucu         
09:43
Fulya Zenginer'den karnı burnunda poz Fulya Zenginer'den karnı burnunda poz         
09:29
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım         
12:58
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04

Son Dakika Haberleri
09:48 Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez
09:43 Babadan oğluna döner arası uyuşturucu
09:33 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyon! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi
09:28 Fulya Zenginer'den karnı burnunda poz
09:23 Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı
09:13 Selahattin Demirtaş'tan, "MHP, AK Parti'yi bitiriyor" iddiası!
09:06 Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler
09:06 Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı
09:03 Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına yanıt: Ya ispatla ya da istifa et
09:03 MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Çeyrek finale kim kaldı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 09:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement