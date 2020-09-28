BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI

Beşiktaş İskele Meydanı'nda bulunan 2 büfenin masa ve sandalyeleri zabıta ekiplerince kaldırıldı, bir eklenti yıkıldı.

BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI, System.String[]
Beşiktaş İskele Meydanı'nda bulunan 2 büfenin  masa ve sandalyeleri zabıta ekiplerince kaldırıldı, bir eklenti yıkıldı.  Masa ve sandalyeler için işgaliye bedeli ödediklerini belirten esnaf ise buna tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  Beşiktaş İskele Meydanı'nda faaliyette olan 11 büfenin boşaltılması için geçtiğimiz günlerde işletmelere tebligat göndermişti.  Tahliye kararını yargıya taşıyan işletmelerden 9'u yürütmeyi durdurma kararı aldı. İBB Zabıta Müdürlüğü ekipleri, durdurma kararı almayan 2 işletmenin işgaliye ödedikleri alanları kaldırmak için sabah saatlerinde İskele Meydanı'na geldi. Büfe sahiplerinden biri masa ve sandalyelerini kendi imkanlarıyla kaldırırken bir büfenin ise eklentileri zabıta ekipleri tarafından yıkıldı. Yaşanabilecek olumsuz duruma karşı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hazır bulundu.

Büfe sahiplerinden Hayrettin Şen, şunları söyledi:

"Haksızlık yapılmaması istiyoruz. Biz kaldırıyoruz ancak ecrimisil olan 9 yer var, kaldırmadılar. Ne yapılıyor onu da anlamadım. Bugün sadece ecrimisil alanını kaldırıyoruz. Masa ve sandalyelerin olduğu alanı. Buradaki 300 sandalye işgaldi, onları kaldırdık. İşgaldi derken silah zoruyla koymadık, belediye 'koyun' dedi, biz de bunun karşılığında 12 bin lira verdik her ay. Kiralarımızda yıllık peşin ödeniyor. Büyükşehir Belediyesi neye istinaden bu kararı alıp kaldırıyor, bunu bize söylemedi. Keşke söyleseydi, şu sebepten sizi kaldırıyorum, deseydi biz de bilinçlenirdik, mutlu olurduk. Yetkililere ulaşmaya çalıştım ancak ulaşamadım. Murat Ongun'la görüşmeye çalıştım, görüşemedim.  Emlak İşleri Müdürlüğüne gittim, onlar da 'biz de emir kuluyuz' diyorlar."

- İstanbul
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI
BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Zabıta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA İSKELE MEYDANI'NDAKİ 2 BÜFENİN MASA VE SANDALYELERİ KALDIRILDI - Son Dakika

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