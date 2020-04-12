Beşiktaş'ta kavga büyüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta kavga büyüyor

6 saat önce

Kulübü 3.3 milyar TL borçla devraldıklarını söyleyen Urgancılar, hesapların incelendiğini belirtip, "Suçlu kim ise cezasını çekecek" dedi.

Beşiktaş'ta kavga büyüyor, System.String[]

Kulübü 3.3 milyar TL borçla devraldıklarını söyleyen Urgancılar, hesapların incelendiğini belirtip, "Suçlu kim ise cezasını çekecek" dedi. Urgancılar, eski yönetim hakkında yeni yolsuzluk iddialarında da bulundu.


BEŞiKTAŞ'ta, eski başkan Fikret Orman'ın ekibinde yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 5 Nisan'da paylaştığı, "Belgeli konuşalım. Hiç gizli kalmasın" tweetiyle başlayan eski ve yeni yöneticiler arasındaki söz düellosu büyüyor. Mahmutyazıcıoğlu daha sonra tweetlerde mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin İhale Komisyonu Başkanı olduğu Vodafone Park'ın inşaatında yolsuzluk yapıldığını iddia etti ve sadece 6 dakika oynamasına rağmen 7 milyon Euro'ya mal olan Aras Özbiliz'in transferinden Erdal Torunoğulları'nı sorumlu tuttu. Torunoğulları da Aras'ın, dönemin başkanı Orman'ın isteğiyle makul şartlarda alındığını belirtip, yönetimden ayrıldıktan sonra da sözleşmesinin uzatıldığı cevabını verdi.


Şeriatın kestiği parmak acımayacak


SÖZ düellosunda bu kez konuşan kulüp genel sekreteri Mesut Urgancılar oldu. Instagram'da Ergin Aslan'ın sorularına yanıt verip, Orman yönetimine ilişkin zehir zemberek iddialarda bulunan Urgancılar, kulübü 3.3 milyar TL borçla devraldıklarını belirterek, "Olsun da nasıl olursa olsun zihniyeti ile yapılmış sözleşmeler var. Başkanımız, seçimde ve sonrasında son 10 yılı denetleyeceğimizi söylemişti. Burada kiminle ilgili ne sıkıntı varsa, bunun bedelini ödeyecek. Başkanımız geçmiş dönemde 6.5 yıl ikinci başkanlık yapmış olabilir. Benim ve diğer çalışma arkadaşlarımızın da aynı şekilde görev aldığımız zamanlar oldu. Sonuçta, şeriatın kestiği parmak acımayacak. Umarım yağmur, sadece suçlunun üstüne yağar" ifadelerini kullandı.


Gelirin yüzde 25'i son 20 günde uçtu


ESKİ yönetime yönelik tüm iddiaların muhatabının esasında Fikret Orman olduğunu söyleyen Urgancılar, "Kimsenin şüphesi olmasın. Suçlu kim ise cezasını çekecek. En önemli problemlerden biri; Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşma. Bu anlaşma nasıl yapıldı, niye yapıldı anlamak mümkün değil" diye konuştu. Urgancılar, eski futbolcuları Talisca'nın transferinin imkansız olduğunu belirtirken, "Çin'deki maaşından yüzde 70-80 indirim yapsa bile önümüzdeki sezon bizim bütçemiz için uygun olmayabilir" ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınının yol açtığı maddi kayba da değinen Urgancılar, "Son 20 günde bizim yıllık gelirlerimizin yüzde 25'inin buhar olduğunu görüyoruz" dedi.


'1986-87 ŞAMPiYONU BEŞiKTAŞ' DiYEREK ÖZÜR DiLEYEBiLiRLER


MESUT Urgancılar, teknik direktör Mesut Bakkal'ın 'Mesut bir adamın hikayesi' adlı kitabında yer alan, " Denizlispor'da futbol oynadığım dönemde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığımız maçtan önce Galatasaray'dan teşvik primi almıştık" şeklindeki iddiasına ilişkin şunları söyledi: "Mesut Bakkal'ın itirafları neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulunduk, cevabını bekliyoruz. Evde boş oturmak yerine '1986-87 şampiyonu Beşiktaş' açıklaması yapıp özür dileyebilirler."


iŞTE MESUT URGANCILAR'IN iDDiALARI:


OTOPARKTA KiM KiMLE ORTAK?


ŞU otopark hikayesinin anlatılmasını beklerdim. Kimin kiminle nerede ortak olduğunu herkes yazıyor.


KOCAELi BiRLiKSPOR'A VERiLEN PARA KAYIP


KOCAELi Birlikspor ile yapılan anlaşmada diğer tarafa ödenen 1.3 milyon lira nerede? Bir yönetici takım almaya çalışmış, diğer yönetici vazgeçirmeye çalışmış.


12 KiŞiLiK LOCAYA 16 KOLTUK DÖŞENDi


YÖNETiCi olmadan önce maçlara gelmemiş olabilirsiniz ancak neden 12 koltuklu locaya 16 koltuk döşetip 12 koltuklu loca faturası keserek Beşiktaş'ı 113 bin dolar masrafa sokarsınız?


MERTCAN TRANSFERi VE OTEL FATURALARI


TRABZONSPOR'dan Mertcan Çam'ın transferi, uçak seyahatleri, otel konaklamaları... Otellerde kimler konakladı da fatura Beşiktaş adına kesildi?


36 MiLYONLUK ÇEK MUAMMASI


KAFELERDE insanların darp edildiği bir Kuzu İnşaat hikayesi var. Hiçbir şey alınmamış, Beşiktaş'ın 12 tane çeki 36 milyon liraya bir firmaya verilmiş. Sonra bunlar geri alınmış, bazıları hala kayıp.


HANi DAVAYI KAZANMIŞTIK?


ORMAN Bakanlığı ile Ümraniye hakkında görülen davanın kazanıldığı söylendi. Bu kazanıldığına dair hiçbir evrak bulamadık. Avukatlarımız adliyeye gittiklerinde, "Siz ne saçmalıyorsunuz, davayı kaybettiniz" demişler.


FUTBOLCUYA CEZA ÖDEYEN KULÜP!


BİR futbolcuyu çağırıp, "Biz sana 2.8 milyon Euro'luk borcumuzu 13 Mayıs'ta değil de 31 Mayıs'ta ödeyelim. Zamanında ödeyemezsek de 600 bin Euro ceza payı verelim" denmiş. Bunların belgesi var.


BORÇ 712 BiN EURO CEZASI 400 BiN EURO


BiR kulübe 712 bin Euro borcunuz var; 'Bunu 4'e bölüp şu günlerde ödeyelim' diyorsunuz. Ödemiyorsunuz ve 400 bin Euro daha ceza yiyorsunuz. Sonrasında o kulüp Beşiktaş'ın Avrupa kupası gelirlerine el koyuyor.


PERSONELE DEĞiL MENAJERLERE...


BİR futbolcunun menajerine UEFA'nın belirttiği yüzde 3'lük pay oranına rağmen yüzde 10'un üzerinde ödeme yapılmış. Bu ödeme ile kulüp personellerinin 4 aylık maaşı ödenebilirdi.

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:44 

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