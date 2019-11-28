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BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI: 1 YARALI

6 saat önce

Haber/Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI: 1 YARALI, System.String[]

Haber/Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 03: 00 sıralarında Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Zincirlikuyu yönünden Beşiktaş Meydanı istikametine gitmekte olan Tuna K.'nın kullandığı 34 E 0883 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki demirlere çarpan otomobil ardından ağaçlara çarparak durabildi.

KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Tuna K. Kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan Osman Demir ise hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Osman Demir, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"DİREKSİYONU BİR ANDA KIRDI"

Yaşanan kazayı anlatan görgü tanığı aracın bir anda orta refüje girdiğini belirterek, "Yukarıdan aşağıya doğru inerken bir anda direksiyonu kırdı. Olay böyle oldu. Bariyerlere girdi. Bir yaralı var. Durumu iyi görünüyor. İnşallah bir şey yoktur" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

- İtfaiye ekipleri

- Polis ekipleri

-Ambulansa alınan yaralının görüntüsü

-Kaza yapan sürücünün yakınlarını araması

-Çarpmanın etkisiyle parçalanan korkuluklar

-Röportaj

-Otomobilin çekiciye alınması

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:12 Kaynak: DHA
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