Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı! - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı!

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Sezona Abdullah Avcı ile başlayan, ancak hedeflerin gerisinde kalınması üzerine ligin 18. hafta sonunda Avcı ile yollarını ayıran ve 20. haftada Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle daha başarılı...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı!, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Sezona Abdullah Avcı ile başlayan, ancak hedeflerin gerisinde kalınması üzerine ligin 18. hafta sonunda Avcı ile yollarını ayıran ve 20. haftada Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle daha başarılı...


Siyah beyazlı takım, maç başı puan, gol atma ve yememe istatistiklerinin yanı sıra, şut ve kornerlerde rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelişinden sonra istatistiklerde ulaşılan rakamlar şöyle:


Hücumda çok daha üretken


Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki 5 maçta topla oynama oranı ortalama yüzde 64 oldu. Kartal, maç başına 17.8 şut ve 7.6 korner ortalamasıyla oynuyor.


Süper Lig'deki ilk 19 maçında 30 puan kazanan Beşiktaş, 1,57 ortalama tutturdu. Sergen Yalçın yönetimindeki 5 müsabakada 10 puan toplayan Kartal, ortalamasını 2'ye çıkardı.


Gol yeme ortalaması 1'e düştü


Sergen Yalçın'dan önce Süper Lig'deki 19 maçta 29 gol atarak 1.52 ortalamaya ulaşan Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 9 gol atarak ortalamasını 1.8'e yükseltti.


Ligin 19. haftası sonunda kalesinde 26 gol gören (ortalama 1.36) siyah beyazlılar, Yalçın dönemindeki 5 maçta 5 gol yiyerek ortalamasını 1'e düşürdü. Sezonun 19 maçlık bölümünde 9 galibiyet alan siyah beyazlı takım, yüzde 47,3 oran yakaladı. Sergen Yalçın döneminde 5 maçta alınan 3 galibiyetle kazanma oranı yüzde 60'a çıktı.


Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:28 
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