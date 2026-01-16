Beşiktaş'ta Transfer Plânı: 1 Hafta İçinde Tamamlanacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ihtiyaç olan bölgeler için gerekli olan transferleri 1 hafta içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı camianın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen kış da transferlerin son günlere kaldığını hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Adalı, "Kış sezonunda transfer yapmak zor. Boşta kalan, bize teklif edilen oyuculardan çok bizim istediğimiz, ihtiyaçlarımıza karşılık verecek futbolculara yoğunlaştık. Bizden de oynayan futbolcu istendiğinde kolay cevap vermiyorsak karşı taraftan da cevabı almak süre alıyor. 1-1.5 aydır teknik ekip çalışma içinde. Tahmin ediyorum 1 hafta içinde sonuç alırız. Bu iki bacaklı bir süreç. Futbolcuyla anlaşma yaptıktan sonra kulübü kalıyor. Biraz süre alıyor. Bunun sebebi kış sezonunda transfer yapmak zor ve maliyetli. Bu konulara çok dikkat ederek transfer yapacağız. 1 hafta içinde ihtiyacımız olan bölgelerin transferlerini bitirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"Transferlerin gecikmesinin mali tarafından kaynaklanan bir sebep yok"

"Transferlerin gecikmesinin mali tarafından kaynaklanan bir sebep yok" diyen Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Evet 1-2 ay önce mazbatayı aldık. 1 yıldır maalesef ne kurumsal ne de futbol takımın işleyişi olarak düzgün bir şey bulmadık. Bu 1 sene içinde kurumsal yapıyı düzeltip, futbol takımını ayağa kaldırmak kolay değil. Camiamızın zaten morali yerlerde. Enkaz edebiyatı yapmaktan da uzak durmaya çalışıyorum. Düzelecek, camianın içi rahat olsun. Tünelin ucundaki ışığı gördük. Aydınlık günlere hep beraber çıkacağız. Mali olarak transferlerin üstünde çalışıyoruz ama gecikmesinin parayla alakası yok."

"Demir Ege ve Abraham'a gelen bir teklif var"

Serdal Adalı, Tammy Abraham ile Demir Ege Tıknaz'a teklifler geldiğini de belirterek, "Gidecek futbolcular arasında teklif gelen Demir Ege var, görüşüyoruz. O da gitmek istiyor. Bir de çok konuşmak istemesem de Rafa Silva var. Abraham'a gelen bir teklif var. Ne ben ne teknik ekip gitmesine sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen futbolcu yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Dikilitaş Projesi, Beşiktaş'ın finansal olarak kurtuluşunun reçetesi"

Dikilitaş Projesiyle ilgili son gelişmeleri aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Rezerv alan ilanı bizim arazimizle ilgili. Maalesef o da sosyal medyada saptırıldı. Abartılacak bir konu yok. Rezerv alan ilan edildikten sonra imar değişikliğinin çalışmaları yapılacak. Planladığımız şekilde gidiyor. İhaleye girecek firmalar belirlendi. İhaleye büyük firmalar giriyor. İstanbul'un en güzel yerinde gerçekleşecek bir proje. Buraya taliplerin olması doğal. Dikilitaş Projesi, Beşiktaş'ın finansal olarak kurtuluşunun reçetesi. İnşallah bundan sonrası da planladığımız gibi gider. İyi bir sonuç alırız ve bu mali kaostan da kurtulmuş oluruz" dedi.

"Teknik ekibin savunma hattına istekleri var"

'Hücum hattına transfer yapmayı düşünüyor musunuz?' şeklinde gelen soruya Serdal Adalı, şu cevabı verdi:

"Teknik ekibin savunma hattına istekleri var. Üstüne Paulista ve Jurasek gitti. Jurasek kiralıktı zaten, onu da belirtmek isterim. Hem gidenlerin yerine hem de bu oyuncular gitmeden önce teknik kadronun istediği bölgeler burasıydı. Şu an bir forvet alalım diye hocanın bir isteği yok. Sol kanat, stoper ve emin odluğumuz bir 6 numara bakıyoruz. Kış transfer döneminde istediğimiz oyuncuları bulmak zor. Bunları tamamlarsak takım iyi şekilde yol alacaktır. Bu takım, iyi bir takım. Yapılan transferlerin de arkasındayım. İyi oyuncular, karakterli oyuncular. Geçen sene hepimizin dert yandığı 'Bu takımın ruhu yok' sohbetlerini unuttunuz. Şu an sahada mücadele eden, kavga eden bir takım var ve oluşturmaya da devam edeceğiz. Olması gereken de bu. Eksiklerimizi tamlayarak bu takım yukarılara doğru gidecek."

"Tammy ile İngiltere'den başka bir takım daha ilgileniyor"

Tammy Abraham ile İngiltere'den Aston Villa'nın dışında başka bir takımın daha ilgilendiğini aktaran Adalı, "Ama şu an Tammy'i yollayalım diye bir düşüncemiz yok. Onun yerine birini bulmak kolay değil. Önümüzdeki günler neler gösterecek göreceğiz. Bize gelen teklifte bir oyuncu önerilmesi yok. Sadece ilgilendiklerini belirten bir girişimleri var. Aston Villa'da teknik kadronun istediği oyuncular var. Onları da ilettik. Cevabını bekliyoruz. Ama Tammy'e gelen teklifler içinde o teklif yok" dedi.

"Benfica, Rafa Silva ile ilgili girişimde bulundu"

Benfica'nın, Rafa Silva ile ilgili bir girişimde bulunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Serdal Adalı, "Onlara da isteğimizi ilettik. O mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider, Benfica'da oynar. O çizgiye gelmedikten sonra burada kalır. Bizim için de maaşına ödeyeceğimiz para önemli değil. Burada kalır, Beşiktaş futbolcusu olarak hayatına devam eder" şeklinde konuştu.

Jörgensen ve Agbadou transferleri hakkında

Filip Jörgensen ve Emmanuel Agbadou transferlerindeki son durumu da paylaşan Adalı, "Filip Jörgensen gelmek istiyor. Oradaki sıkıntı kulübün kiralama limitlerinin dolu olması. Onu bekliyoruz. Kolay bir transfer değil. Biraz zaman alacak. En son gelebilecek oyunculardan biri. Emmanuel Agbadou için de teklif yapıldı. Futbolcu gelmek istiyor. Kulübü ile görüşüyorlar. Kulübü tamam dediğinde 1 saat sonra da 1 hafta sonra da bitebilir" diye konuştu.

"Beşiktaş'ta hiçbir zaman yabancı sayısı bu sayılara düşmemişti"

Serdal Adalı, yabancı futbolcu sayısında ciddi bir azalma yaşadıklarını aktararak, "Beşiktaş'ta hiçbir zaman yabancı sayısı bu sayılara düşmemişti. 30'a yakın futbolcu gitti. Halihazırda iyi de oynuyoruz. Azaldıkça performansları da yükseliyor. Kış sezonunda maksimum 3 transfer, sonrasında fırsat transferi olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Nuno Tavares transferinde futbolcu tarafında sıkıntı yok"

Nuno Tavares transferinde oyuncu tarafında sıkıntı olmadığına değinen siyah-beyazlıların başkanı, "Kulüp ile görüşülüyor. Olmayacak gibi görünmüyor ama bu transferdir, olmaya da bilir. Olmazsa alternatifleri de hazır. Her bölge için 2 alternatif oluşturduk" dedi.

"Seçimler beni ürkütmez"

Özellikle sosyal medyada yer alan seçim söylemlerinin Beşiktaş'a zarar verdiğine değinen Adalı, "Beşiktaş'ta ne zaman bir şeyler iyi gitse sosyal medya seçim yapıyor, yönetim değiştiriyor, yeni yöneticiler atıyor. Bir şeyler iyi giderken bunu yaptıran arkadaşlar bir parça daha sabırlı olsunlar. Önce bu tüzüğü değiştireceğiz. Faizli borçları ödeyeceğiz. Sonra çok isteyen varsa seçim yapalım diye istedikleri zaman yaparız. Ama bugünkü ortamda Beşiktaş'ta seçim lafı etmek Beşiktaş'a zarar vermekten başka bir şey yapmaz. Çok uyumlu çalışan yönetim kurulumuz var. Herkes elinden geldiği kadar maddi ve manevi çalışıyor. Çok güzel bir aile ortamımız var. Geçmiş yönetimlerdeki gibi ikiye üçe bölünmüş değiliz. Büyük bir aile gibi Beşiktaş ailesinin işlerini yürütmek için parçalanan bir yönetim kurulu var. Çok acele etmesinler. Beşiktaş camiası sosyal medya ile bir kere başkan seçti. 1 senedir düzeltmeye çalışıyoruz. Beşiktaş camiası da nasıl, kim tarafından yönetilmek istiyorsa ona karar verecek yer genel kuruldur. Ama şu an bu kulübe yapılacak en büyük kötülük seçimden konuşmaktır. Ben Beşiktaş tarihinde en fazla seçime giren kişiyim. Seçimler beni ürkütmez. Beşiktaş'ın işleri bir yoluna girsin sonra koyarız sandığı" dedi. - İSTANBUL