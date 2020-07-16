Beşiktaş'ta Victor Ruiz depremi! Detaylar ortaya çıktı...

Spor Arena/ İsmail ER | Süper Lig'de 3.'lük yolunda pazar günü Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta Victor Ruiz'den gelen haber teknik ekibi de yönetimi de şoke etti. Geçen sezon 3 milyon Euro bonservisle Villarreal'den transfer edilen 31 yaşındaki stoper kulübün, ücretinden indirim yapma talebini reddederken mart, nisan, mayıs alacaklarının ödenmediği için siyah beyazlılara ihtarname göndermişti. İspanyol futbolcu dün ise alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek ülkesine döndü.



Konu FIFA'ya taşınacak



Daha önce Alman kaleci Loris Karius da aynı sebeple sezonun bitmesini beklemeden sözleşmesini feshederek takımdan ayrılırken Beşiktaş yönetimi hakkını aramak için konuyu FIFA'ya taşıma kararı aldı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi. "Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villarreal takımından transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.



Görüşmeyi kabul etmedi



Kulübümüz Ruiz'e pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, kendisi pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir. Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."



