Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında dün gece Wolverhampton'la karşılaşan ve Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında dün gece Wolverhampton'la karşılaşan ve Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. İngiltere'den bu sabah saat 08.00'de dönen Beşiktaş'ta dünkü maçta oynayan futbolculara izin verilirken, İstanbul'da kalan oyuncular antrenmanda yer aldı. Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou katılmadı.


Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.


Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:57 
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